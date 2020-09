Okra Bret Gelieren hervat activiteiten

Bret

Genk - Na maanden van inactiviteit wegens corona is Okra Bret Gelieren weer gestart met zijn activiteiten. Dit met inachtneming van de nodige maatregelen.

"Zodoende konden ze weer turnen en dansen, wandelen en fietsen en ook de kaarters en rummikubbers, maar ook de crea groep konden weer aan de slag. Het werd tijd want ze waren het moe van stil te zitten, geen contacten te hebben en misten het fijne gezelschap", klinkt het.

"Van uitstappen kwam er nog niets in huis, de geplande uitstappen naar onze kunstenares van de Bret, Odile Kinart, het Klooster van de Monastieke familie van Bethlehem in Opgbrimbie en Portavida lieten ons weten dat een bezoek voorlopig niet mogelijk was vanwege Corona. Ook het organiseren van feesten waar zowat 80 tot 100 deelnemers voor inschrijven, zijn nog problematisch en kunnen voorlopig niet doorgaan. Dus mogen we besluiten dat ze met de activiteiten die al mogelijk zijn, heel blij zijn."