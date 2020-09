Gemeentebestuur en Dirk Neyens lanceren boek over geschiedenis Hechtel-Ekselse muziekscene

Hechtel-Eksel - Gisterenavond lanceerde het gemeentebestuur het boek ‘Van Geys tot Goossens’, een onmisbare gids die je op ludieke wijze door de geschiedenis van de Hechtel-Ekselse muziekscene loodst, van Geys tot Goossens. Het boek is vanaf vandaag in het vrijetijdsloket en online te verkrijgen. De eerste vijftig kopers ontvangen een door Tony Geys, Mario Goossens en Dirk Neyens gesigneerd exemplaar.

Toen Dirk Neyens eind 2018 in gesprek raakte met Stijn Meuris, Geert Plessers en Toon Vanotterdijk, kwamen er geweldige verhalen bovendrijven over de Hechtel-Ekselse muziekscene. Een week later zat Dirk al met schepen van cultuur Kelly Leenaerts rond de tafel met een voorstel voor een boek. “Hij had niet veel overtuigingskracht nodig. Ik was meteen mee met het verhaal en stelde voor aan het gemeentebestuur om ‘Van Geys tot Goossens’ in coproductie uit te geven”, vertelt Kelly Leenaerts.

Ontdekkingstocht van twee jaar

Om dit huzarenstukje bijeen te schrijven, sprokkelde Dirk twee jaar lang verhalen. Hij organiseerde ettelijke interviews, snuffelde bij ex-muzikanten naar oude foto’s op stoffige zolders, richtte een Facebookgroep op waarin mensen tips konden geven enzvoort. “Muzikanten kwamen me vaak ook persoonlijk foto’s en verhalen brengen en mensen spraken me aan bij de bakker. Voor input en research werkte ik samen met de Heemkundige Kring, de vzw I see Clouds, jeugdhuis De Gloria, lokale muziek- en carnavalsverenigingen, Neos en notoire kenners van de lokale muziekscene zoals Jochim Schrooten, Trudo Vaes en Leander Hanssen”, licht Dirk Neyens het ontstaansproces van zijn boek toe.

Te koop online en in het vrijetijdsloket

“Dit boek barst van de straffe verhalen, nooit geziene foto’s en verrassende anekdotes, een echte must have voor iedere Hechtel-Ekselaar. Aangezien het in coproductie met gemeente Hechtel-Eksel uitgegeven wordt, is het vanaf vandaag via het vrijetijdsloket en ons digitaal ondernemersplatform www.hechtelekselwinkelt.be voor 25 euro verkrijgbaar. Voor de eerste vijftig kopers ligt er bovendien een gesigneerd exemplaar klaar. Zeg nu zelf, wie wil er geen persoonlijke handtekening van levende muzieklegendes Tony Geys en Mario Goossens?” lacht burgemeester Jan Dalemans.

Brug tussen jongeren- en ouderencultuur

Dirk Neyens wil met deze lokale pop- en rockbijbel een brug slaan tussen jongeren- en ouderencultuur. “De jeugd leert dankzij dit boek meer over het erfgoed van hun dorp. Bovendien vinden veel lezers in het boek en op de bijhorende Facebookgroep en YouTube-kanaal de soundtrack van hun leven terug. Verschillende generaties spreken plots dezelfde taal, die van de muziek. Zo zie je maar weer dat cultuur verbindt, prikkelt, doet nadenken en een open kijk op de wereld geeft”, concludeert Dirk Neyens