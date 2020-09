Vrouwen aan de macht in ‘Red Light’, een nieuwe prestigereeks van Belgisch-Nederlandse makelij. De thrillerserie met onze eigen Maaike Neuville (37) en ‘Game of Thrones’-ster Carice van Houten (44) is geselecteerd voor het televisiefestival van Cannes. Ook Veerle Baetens (42) doet er volgende maand een gooi naar de hoofdprijs met een andere internationale tv-reeks, ‘Cheyenne et Lola’.