Gert is vertrokken, dus is het rijk nu aan dochter Marie Verhulst (25). Vanaf 28 september is ze te zien in nieuwe afleveringen van ‘Samson & Marie’ op Ketnet. Niet meer in het huisje in Dorpstraat 101, wel in een oldtimerbusje met nummerplaat BUS 101. Daarin beleven ze allerlei avonturen in afleveringen van vijf minuten. En af en toe duikt er nog eens een vertrouwd gezicht op.