The four seasons-zanger en -gitarist Tommy DeVito overleden

Tommy DeVito, zanger, gitarist en medeoprichter van de Amerikaanse band The four seasons, is maandag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Frankie Valli, de frontman die samen met DeVito aan de basis lag van de groep, op Twitter. DeVito was opgenomen in een ziekenhuis nabij Las Vegas, meldt de krant Las Vegas review-journal. Volgens de krant had DeVito het coronavirus opgelopen.