Ploegdokter en kinesist van wielerteam Arkéa-Samsic blijven in de cel, renners verhoord

Een ploegdokter en een kine van wielerploeg Arkéa-Samsic blijven voorlopig in de cel. Dat bevestigde het parket van Marseille dinsdagavond.

LEES OOK. Vooronderzoek naar doping in de Tour: “Nairo Quintana wordt geviseerd”

Het Franse gerecht kondigde maandag aan dat er een vooronderzoek is gestart nadat bij het duo talrijke gezondheidsproducten werden aangetroffen, waaronder medicijnen, en vooral ook een methode die kan worden beschouwd als doping. De spullen werden op 16 september tijdens de Tour gevonden in een hotel nabij Méribel. Het team van kopman Nairo Quintana kreeg er bezoek van leden van het OCLAESP (een organisatie in Frankrijk die o.a. waakt over de publieke gezondheid).

Ook enkele renners van het Franse team werden verhoord.

De ploegdokter en kine riskeren vijf jaar cel en 75.000 euro boete. Renners riskeren voor dopinggebruik eveneens vijf jaar cel en 375.000 euro boete.