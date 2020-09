Lommel -

Langs de Vaartstraat in Lommel-Barrier is dinsdagavond een obus gevonden in het Kanaal Bocholt-Herentals. De brandweer Noord-Limburg en de lokale politie Lommel kwamen ter plaatse. Er was geen gevaar voor de omgeving. Ontmijningsdienst DOVO komt de obus ophalen.