Red Lions winnen vlot eerste duel in Duitsland op de Hockey Pro League

De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben de draad van de FIH Pro League weer opgepikt met een zege in en tegen Duitsland (FIH 6). De wereld- en Europees kampioen boekte dinsdagavond in Düsseldorf een ruime 1-6 overwinning.

Vier minuten voor het einde van het tweede quarter kwam België op voorsprong. Gauthier Boccard rondde een knappe loopactie af met een gekruist schot. Het bleek meteen ook de ruststand.

In het begin van het derde kwart diepten de bezoekers de marge verder uit via Alexander Hendrickx, met een strafcorner, William Ghislain, met zijn eerste doelpunt voor de Red Lions, en Nico De Kerpel. Lukas Windfeder milderde met een strafcorner tot 1-4.

Tijdens het vierde en laatste kwart zetten Antoine Kina en opnieuw Hendrickx (na een strafcorner) de 1-6 eindstand op het bord.

Voor de Red Lions was het hun zevende wedstrijd in de Pro League, de eerste sinds begin februari. Ze kwamen eerder in actie in Australië (2-2 (2-4 pen.) en 2-4), Nieuw-Zeeland (2-6 en 1-3) en India (2-1 en 2-3). Morgen/woensdag (om 18 uur) spelen België en Duitsland nog een tweede keer tegen elkaar in Düsseldorf.

In het klassement verstevigen de troepen van Shane McLeod hun eerste plaats. Met 17 punten leiden ze voor Australië (14 ptn, acht matchen) en Nederland (11 ptn, zes matchen). Duitsland staat achtste met 5 punten (drie matchen).

Ook de Red Panthers, de Belgische vrouwen, traden dinsdag aan in Düsseldorf. Zij verloren met 2-0 van Duitsland.