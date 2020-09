De bubbel is niet meer: politiek legt verantwoordelijkheid bij de burger

Alles wijst erop dat de Nationale Veiligheidsraad morgen beslist om de bubbel helemaal af te schaffen. Vanmiddag lag er nog een provinciale regeling op tafel in het Overlegcomité, maar enkele politici stelden hun veto. Nóg eens een apart kleurensysteem invoeren, met bijhorende strikte bubbels, daar wilden de toppolitici absoluut niet van weten. In VTM Nieuws bevestigde viroloog Steven Van Gucht van Sciensano het nieuws.