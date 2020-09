Ervaren Milkins wipt piepjonge Ben Mertens op European Masters snooker

Geen tweede ronde voor Ben Mertens op het European Masters snookertoernooi (444.000 euro). De 15-jarige Oost-Vlaming moest in het Engelse Milton Keynes met 5-0 zijn meerdere erkennen in de ervaren Engelsman Robert Milkins (WS 49).

LEES OOK. Luca Brecel stoot wel héél vlot door naar tweede ronde European Masters snooker

De 44-jarige Milkins, die al sinds 1995 op de professionele tour actief is maar nog nooit een rankingtoernooi won, pakte de eerste frame met 78-1. In de daaropvolgende frames kreeg Mertens wel kansen maar hij kon ze niet benutten. Milkins won de drie volgende frames zonder hoge breaks. In frame vijf potte Mertens een 57 break weg voor een 58-12 voorsprong. Milkins kreeg nog een kans en lukte een 49 clearance voor een plaats in de tweede ronde.

Intussen werden er twee spelers positief getest op het Covid-19 virus. De Welshman Daniel Wells (WS 56) en de Engelsman Gary Wilson (WS 18), die net als alle spelers en officials werden getest, kregen dinsdagmorgen te horen dat ze positief waren. Drie andere spelers, bij wie Elliot Slessor (WS 60) en David Lilley (WS 118), die in contact kwamen met Wilson en de Welshman Michael White (WS 71), die op zijn beurt in contact kwam met Wells, moesten ook het toernooi verlaten.

Alle vijf zullen nu een periode van zelfisolatie ondergaan en krijgen daarbij de steun van de WST (World Snooker Tour). De vijf tegenstrevers van de voornoemde spelers, bij wie Ronnie O’Sullivan (WS 2) en Mark Selby (WS 4), zijn meteen geplaatst voor de tweede ronde.

Uitslag:

Robert Milkins (Eng/49) - Ben Mertens (Bel) 5-0

78-1, 70-43, 58-29, 70-17, 61-58(57)