In het Nederlandse Eindhoven heeft een wandelaar maandag een lugubere vondst gedaan: een “lijk” lag te midden enkele bosjes.

“Laat op de ochtend kwam de melding van een wandelaar, die iets in de bosjes had zien liggen”, zegt de lokale agent Rob van Duin. “Het leek op een ingepakt lichaam. De wandelaar was behoorlijk geschrokken ...