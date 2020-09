Reisleidster uit Beringen werkte voor TUI in Spanje en wacht nog altijd op haar loon

Beringen -

Een half jaar lang wacht Dana De Maggio al op haar loon. De Beringse was voor TUI actief als reisleidster in het Spaanse Mallorca, maar door de coronacrisis werd ze op 21 maart naar huis gestuurd. Sindsdien zit ze technisch werkloos thuis en ontving ze geen cent. Want, omdat ze in Spanje werkte, zou ze een Spaanse werkloosheidsuitkering moeten krijgen. Maar dat is niet het geval. Ook in België vindt Dana geen gehoor. Zes maanden lang werd ze van het kastje naar de muur gestuurd. Ze is ten einde raad.