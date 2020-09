Burgemeester Vandeput laat studentenfeesten toe in Hasselt (mits goede afspraken)

Hasselt -

De stad Hasselt wil een studentenstad zijn en dus mogen er studentenfeesten gehouden worden. Dat zegt burgemeester Steven Vandeput. Hij voegt er aan toe dat de stad duidelijke regels opgesteld heeft. Worden die niet gerespecteerd, dan grijpt de politie onmiddellijk in. In Gent heeft de burgemeester een maximumcapaciteit opgelegd in de studentenbuurt omdat de coronamaatregelen er onvoldoende gerespecteerd werden. In Hasselt is dit niet het geval en verlopen alle studentenactiviteiten zonder noemenswaardige incidenten. Deze week zijn er dagelijks studentenfeesten in het Hasseltse Begijnhof. De organisatie toont ons hoe ze die coronaproof laat verlopen.