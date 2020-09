Red Panthers verliezen eerste duel tegen Duitsland op Hockey Pro League

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 11) hebben dinsdag in de FIH Pro League hun eerste van twee duels in en tegen Duitsland (FIH 4) verloren. De Red Panthers gingen in Düsseldorf met 2-0 onderuit.

In de eerste twee quarters werd er niet gescoord zodat beide teams met een 0-0 ruststand mochten gaan rusten. Kort na de herneming, in de zesde minuut van het derde kwart, opende Naomi Heyn de score voor Duitsland. Bij het begin van het slotkwart verdubbelde Lena Micheel de voorsprong van de Duitsers. Doelvrouw Picard ging daarbij niet vrijuit.

Woensdag staan beide landen op dezelfde locatie opnieuw tegenover elkaar.

Voor het team van Niels Thijssen was het de vijfde wedstrijd in de landencompetitie, de eerste sinds begin februari. De Red Panthers speelden al twee keer in Australië (3-3 (4-2 pen.) en 1-1 (1-3 pen.)) en Nieuw-Zeeland (1-2 en 4-1).

Voor Duitsland, dat wordt gecoacht door Xavier Reckinger, was het pas de eerste wedstrijd. Later op de dag komen ook de Red Lions, de Belgische mannen, in actie tegen Duitsland.