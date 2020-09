AS Roma krijgt 3-0-nederlaag aan de broek na blunder met middenvelder Diawara

AS Roma verliest zijn eerste competitiematch van het nieuwe seizoen op het veld van Hellas Verona met 3-0. Het duel was op een scoreloos gelijkspel geëindigd maar omdat de Romeinen een speler opstelden die niet correct was geregistreerd, werd het voor de groene tafel een nederlaag.

De Guinese middenvelder Amadou Diawara kwam afgelopen weekend in actie tegen Hellas Verona maar stond niet op de officiële spelerslijst van de Giallorossi. Vorig seizoen speelde hij 22 matchen voor Roma maar moest hij niet worden opgenomen in de lijst met maximaal 25 namen omdat hij nog geen 23 jaar was. In juli rondde hij die kaap wel, maar Roma vergat hem te registreren in de officiële lijst.

Er wordt verwacht dat de Romeinen in beroep zullen gaan omdat ze te goeder trouw handelden. De officiële lijst voor de match tegen Verona telde maar 21 namen.