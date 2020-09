Vluchter Dorian Godon wint Parijs-Camembert en verdient zijn gewicht in kaas

De Fransman Dorian Godon (AG2R La Mondiale) heeft dinsdag Parijs-Camembert gewonnen, een eendagskoers van het niveau 1.1 voor de Coupe de France. Hij was de snelste van een vlucht van twee, en werd beloond met zijn lichaamsgewicht in camembert-kaas.

De 81e editie van Parijs-Camembert werd niet tussen Parijs en Camembert afgewerkt, maar over 194 heuvelende kilometers tussen Pont-Audemer en Livarot. Ondanks de concurrentie met het BK stonden er twee Belgische ploegen aan de start: Circus-Wanty Gobert en Bingoal-Wallonie Bruxelles. Die laatste ploeg bracht enkele Belgische stagiairs mee, en één daarvan, Quentin Venner, koos voor de lange vlucht.

In de finale moest Venner voorin afhaken en kwamen vier andere renners aansluiten bij de twee resterende vroege vluchters. En daaruit zou het winnende duo komen, want Godon kon samen met Maurits Lammertink de terugkeer van het peloton weerstaan. In de sprint haalde de 24-jarige Fransman het voor de Nederlander van Circus-Wanty Gobert. Nacer Bouhanni, zondag winnaar van de GP Isbergues, was de snelste van het peloton voor plaats drie.

Godon volgt op het palmares van Parijs-Camembert zijn land- en ploeggenoot Benoît Cosnefroy op, en houdt er ook een stevige hoop kaas aan over: met zijn 73 kilogram hoort de flink opgeschoten Godon bij één van de zwaardere renners van het peloton.