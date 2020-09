Atlete Eline Berings stelt pensioen met jaar uit nadat dromen in het water vielen: “Ik leef voor volle stadions en grote afspraken

Eline Berings stelt haar afscheid als topsporter nog een jaartje uit. Oorspronkelijk zou de 34-jarige hordeloopster het na dit zomerseizoen voor bekeken houden, maar ze doet er nog een jaar bij. Dat liet ze dinsdag weten via Instagram.

“Dit jaar verliep niet zoals iedereen zich had voorgesteld”, schrijft Berings op Instagram. “Plannen moesten worden bijgesteld en dromen vielen in het water. In plaats van me te focussen op de Spelen in Tokio, richtte ik me helemaal op beheersing, progressie en passie. Ik bleef hard trainen, maar koos ervoor om niet in wedstrijd uit te komen en mij voor te bereiden op de eerstvolgende grote afspraken. Dus ga ik nog een jaar door? Absoluut”, besluit ze.

De Gentse draait al een eeuwigheid mee aan de Europese top. In 2009 in Turijn kroonde ze zich tot Europees kampioene op de 60 meter horden in zaal, in de jaren nadien was ze erbij op bijna alle grote kampioenschappen. Op de Olympische Spelen in Londen in 2012 haalde ze de halve finales.

“Voel dat ik nog op hoogste niveau wil en kan lopen”

“Ik ben de hele zomer blijven trainen in functie van volgend jaar, maar nu heb ik ook een sponsor gevonden, waardoor ik financieel zekerder ben”, begint Berings haar relaas aan Belga. “Mijn profcontract bij Sport Vlaanderen loopt in december af en het is niet duidelijk of dat verlengd wordt.” De Gentse koos er afgelopen zomer voor om niet in competitie uit te komen. “Ik heb veel getraind, maar kon me moeilijk opladen voor kleine meetings achter gesloten deuren. Ik leef voor de volle stadions en de grote afspraken. Dan rondde ik mijn seizoen liever snel af, om een langere aanloop te nemen naar 2021.”

Volgend jaar heeft Berings verschillende doelen onderstreept in haar agenda. “Tijdens het indoorseizoen staan er uitzonderlijk een EK én een WK op het menu. Dat is voor mij als indoorloopster heel interessant. Ik kom iets beter tot mijn recht op de 60 meter horden.” Maar ook op de 100 meter horden in openlucht koestert ze nog ambities. “De Spelen blijven het allergrootste. Daar wil het nog graag heel goed doen, want dat is altijd mijn droom geweest. Ik voel dat ik nog op het hoogste niveau wil lopen en dat ik het ook nog in me heb. Daarom ga ik door. Maar als ik na de winter moet vaststellen dat het niet goed is, dan houdt het op. Voorlopig ga ik ervan uit dat het wél goed is, en ik ook de zomer erbij neem.”

Berings, psychologe van opleiding, begint stilaan ook haar tweede carrière vorm te geven. “De laatste maanden ben ik veel meer bezig geweest met sportpsychologie. Ik begeleid al enkele sporters en zal dat steeds meer gaan doen. Ik stel me meer en meer open voor atleten die nood hebben aan een sportpsycholoog, maar voorlopig blijft topsport op de eerste plaats komen.”