TIPS. Ode aan de zonnebloemen en bruiswater met een vleugje alcohol

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Ode aan de zonnebloemen

Bloomon slaat de handen in elkaar met het Van Gogh Museum in Amsterdam en dat resulteert in een voetstuk voor zonnebloemen - letterlijk. Het houten balkje maakt plaats om gedroogde zonnebloemen in te prikken en zo in je eigen interieur een ode te brengen aan een van de beroemdste schilderijen van de artiest uit 1889. Naast de zonnebloemen, krijg je voor 24,95 euro nog bijpassende tarwegrassen, korenbloemen en de zaaddoosjes van juffertjes. www.bloomon.be

Belgische draagzak voor je baby

Er is een nieuw merk in het land dat zich richt op het kleinste lid van het gezin. Izzzi maakt - wetenschappelijk en medisch onderzochte - draagzakken zonder klik- of knoopsysteem, die baby van kop tot teen ondersteunen. Met enkele kleine en eenvoudige handelingen zijn zowel jij als je kindje snel uit de draagzak. Momenteel enkel beschikbaar via pre-order via izzzi.com, in drie verschillende, zachte kleuren. Kostprijs 170 euro.

Bruiswater met een vleugje alcohol

Licht alcoholisch bruiswater: in de Verenigde Staten is het al even bekend en nu waait het concept over naar onze contreien. Het Luikse bedrijf Neobulles heeft met Lano een hard seltzer klaar - dat zijn bruisend water, gefermenteerde alcohol en fruitaroma’s in de mix. Je hebt de keuze tussen twee smaken: citroen-limoen-kaffirlimoen en framboos met een vleugje viool. Het drankje zal vanaf begin oktober te koop zijn in blikjes voor 2,29 euro (250 ml) in de supermarkt en tankstations. Op café betaal je 4,5 euro voor een flesje (275 ml).

Verleidelijk parfum

Luxelabel Valentino heeft een nieuw parfum uit.‘Voce Viva’: een verleidelijk vrouwengeurtje dat in de bijhorende campagne wordt aangeprezen door muze, zangeres en filmster met Italiaanse roots Lady Gaga. Wat je ruikt? Toetsen van bergamot, zoete Italiaanse mandarijn en pittig gember. In contrast met de citrusgeuren staan de aroma’s van een boeket witte bloemen en onder meer het aardse karakter van mos, sandelhout. Exclusief bij Iciparisxl.be vanaf half september vanaf 62 euro (30 ml).