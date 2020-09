Wildcard Ben Mertens (15) moest het onderspit delven in de eerste ronde van de European Masters. Mertens verloor kansloos met 5-0 van de 44-jarige Engelsman Robert Milkins (WR 49), zelfs een 57-break in het sloftrame volstond niet voor de eerredder. Luca Brecel, die maandag Steven Hallworth met 5-0 versloeg, treft woensdagavond ex-WK-finalist Ali Carter in de tweede ronde.