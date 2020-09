Luierfabrikant uit Eeklo start met productie van 80 miljoen mondmaskers

In Eeklo start luierfabrikant Ontex met de productie van chirurgische mondmaskers. De nieuwe productielijn wordt dinsdag bezocht door Vlaams minister Hilde Crevits en federaal minister Philippe De Backer. Sinds enkele weken draait de productie van zowat 80 miljoen chirurgische mondmaskers, waarvoor slechts een handvol personeelsleden nodig zijn.

In het voorjaar kreeg België te kampen met een dreigend tekort aan mondmaskers om medisch personeel te beschermen tegen het coronavirus. De mondmaskers werden voorheen massaal in China geproduceerd en over een strategische reserve beschikte ons land niet. Enkele Belgische producenten startten de voorbije maanden met de productie van mondmaskers, onder meer een vestiging van hygiënefabrikant Ontex.

Die multinational produceert onder meer hygiëneproducten voor baby’s en mensen met incontinentie in 18 vestigingen, waarvan een grote productiehal in het Oost-Vlaamse Eeklo. Daar werken zowat 550 mensen, voornamelijk arbeiders. Voor de nieuwe productielijn zijn niet veel bijkomende arbeidskrachten nodig, ze draait geautomatiseerd op een handvol personeelsleden.

De overschakeling naar de nieuwe productie verloopt nog niet vlekkeloos, maar “dankzij de kennis van onze mensen en de technische kennis die we in huis hebben, hebben we snel kunnen schakelen”, zegt het hoofd van Ontex’s Healthcare Division Xavier Lambrecht. De aankoop van ruwe materialen verloopt vlot dankzij de omvang van de groep, die op die manier goed geplaatst was om de stap te zetten. Toch is de grootste kost het ruw materiaal, niet het personeel.

“Aan de huidige prijzen is het absoluut rendabel”, aldus Lambrecht. Toch kleeft er op de investering een prijskaartje van zowat 1 miljoen euro. Indien de prijzen zakken tot het niveau van voor de crisis, komt de rendabiliteit wel onder druk te staan. “De mensen hebben zich gerealiseerd dat het niet zomaar een product is”, motiveert Lambrecht.

Concurrentie met Chinese import, vaak aan dumpingprijzen, is daarom niet nodig. Ontex wil haar eigen personeel - wereldwijd zowat 9.000 mensen - van kwalitatieve mondmaskers voorzien en rekent zelfs op export. “Mensen zullen zich willen garanderen dat de kwaliteit juist is.” Toch heeft de fabrikant geen afspraken gemaakt of contracten gesloten met de overheid.

Het opschalen van de productie is op dit ogenblik niet aan de orde. A rato van 80 miljoen mondmaskers moet het in Eeklo rendabel zijn om de investering terug te verdienen binnen twee jaar.