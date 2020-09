Na gekibbel over het contract: België zal coronatest van Luikse ZenTech niet gebruiken

De Belgische staat en ZenTech hebben een akkoord bereikt over de coronatests die werden ontwikkeld door het Luikse bedrijf. Dat heeft minister Philippe De Backer (Open Vld) dinsdag verklaard in de Kamer. De tests zullen niet worden gebruikt en de overheid voorziet dat de kosten van ZenTech zullen worden terugbetaald.

Het Luikse ZenTech had een serologische test ontwikkeld waarmee snel kan worden nagegaan of iemand antilichamen tegen het coronavirus in het bloed heeft. De Belgische staat besliste om 3.650.000 serologische ...