Topministers zitten samen om Veiligheidsraad over bubbels en voor te bereiden

Het Overlegcomité zit sinds 17 uur samen om de Nationale Veiligheidsraad van morgen/woensdag voor te bereiden. Op tafel ligt niet zozeer een verstrenging van de coronamaatregelen, als wel een nieuwe benadering.

De bubbel van vijf zoals we die nu kennen, loopt op zijn laatste benen, dat is duidelijk. Het systeem is al te vaak publiekelijk aangevallen en is erg moeilijk te controleren.

Over wat er precies in de plaats moet komen, is nog geen consensus. De ministers denken wel aan een systeem met kleurcodes, zoals we dat nu kennen voor bijvoorbeeld het onderwijs en de sport. Er zou een duidelijke matrix komen met wat er mogelijk is rond bijvoorbeeld aantal contacten en aantal mensen per vierkante meter, afhankelijk van de heersende fase in de epidemie.

Ook hoe die fase dan wordt bepaald, is nog voorwerp van discussie. Er wordt gedacht om eerder op basis van de ziekenhuisopnames dan op basis van het aantal besmettingen te werken. Dat laatste cijfer is immers erg afhankelijk van de hoeveelheid tests die worden uitgevoerd.