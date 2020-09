Thibau Nys kan zowat alles met een fiets. Maar de zoon van Sven Nys werd in zijn leven ook al gepest. Om anderen te waarschuwen voor de gevaren daarvan, sprak hij een boodschap in voor awel.be. “Thibau Nys weet wat het is om gepest te worden. Hij wil je iets vertellen”, aldus het initiatief.