Allereerste beelden van nieuwe reeks Samson & Marie

Fans van Samson duiden het best 28 september in hun agenda aan. Want dan is de geliefde hond opnieuw op tv te zien. Niet meer naast trouwe baasje Gert, maar wel naast zijn dochter Marie. En dat zal ook niet meer in de vertrouwde Dorpsstraat 101 zijn.

Vanaf maandag 28 september zullen de nieuwe afleveringen van Samson en Marie op Ketnet te zien zijn. Hun avonturen spelen zich wel niet meer af in het gekende huis in de Dorpsstraat 101. Samson en Marie trekken eropuit in hun kampeerbusje met nummerplaat BUS 101. Elke aflevering een nieuw avontuur. Af en toe zullen ook enkele andere vertrouwde gezichten te zien zijn. Zo zullen de burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen ook eens passeren.

De reeks zal ook in Nederland te zien zijn en verschijnt in ons land elke dag op Ketnet, maar ook op de YouTube-kanalen van Ketnet en Ketnet Junior.

30 jaar later

Ketnet loste dinsdag de eerste beelden van de nieuwe reeks. Dat zo’n 30 jaar nadat Samson en Gert voor het eerst op televisie verscheen op 2 september 1990. Vorig jaar nam Gert Verhulst afscheid van zijn iconische rol. Het verhaal van Samson wordt nu met zijn dochter voortgezet, maar dan wel in een nieuw jasje.