Maandagavond buffelde Kevin De Bruyne zijn eerste competitiedoelpunt van het nieuwe seizoen binnen. De traptechniek van de Rode Duivel is puikbest, haast volmaakt. Hoe komt dat precies? Op zoek naar een wetenschappelijke verklaring.

Manchester City en Kevin De Bruyne speelden maandagavond hun eerste competitiewedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen. Het zal u niet verbazen dat de Player of the Year in Engeland zich meteen ...