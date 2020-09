Paleontologen ontdekken 18 miljoen jaar oude potvis met puntige snuit

De potvissen die vandaag in de wateren op onze planeet leven hebben een stompe snuit waarmee ze zich “zuigvoeden”, maar een internationaal team van paleontologen heeft in Peru een 18 miljoen jaar oude potvis met een puntige snuit opgegraven. Het gaat om een van de oudste potvissen die ooit beschreven werd. De vondst biedt meer inzicht in de evolutie van balein- en tandwalvissen.