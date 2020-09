Vaticaan wil laatste sacramenten weigeren bij euthanasie

Patiënten die ervoor hebben gekozen om te sterven via euthanasie of geassisteerde zelfdoding mogen geen laatste sacramenten meer krijgen. Dat schreef de Congregatie voor de Geloofsleer, de hoeder van de katholieke leer, dinsdag in een nieuwe brief “Samaritanus Bonus” aan gelovigen. De nieuwe richtlijnen werden persoonlijk goedgekeurd door paus Franciscus.