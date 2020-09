Make-upmerk slaat de bal mis met naam van blush

Make-upmerk ‘Woke up like this’, gevestigd in Hongkong, krijgt kritiek op de verzonnen naam voor een product uit het gamma. Een vloeibare blush kreeg de benaming ‘Dream like Anne’ mee, waarmee verwezen wordt naar Holocaust-slachtoffer Anne Frank.

Het product werd oorspronkelijk aangeboden naar aanleiding van de eerste verjaardag van het merk. In de collectie zitten vier andere soorten blush, allemaal genoemd naar beroemde vrouwen. Zo wordt met ‘The Ray of Rosalind’ een cosmetische ode gebracht aan Rosalind Franklin. ‘Viva La Frida’ knipoogt naar kunstenaar Frida Kahlo, ‘In Woolf’s Words’ naar Virginia Woolf en ‘Lift Like Melinda’ is een ode aan filantroop Melinda Gates.

Bedoeld als inspiratie

De reeks kreeg aandacht in magazine Time Out Hong Kong, waarin de cosmeticaproducten met beroemde vrouwennamen werden beschreven als een poging om de Sexual Health Awareness Month te promoten. Het doel van het merk was immers om de klanten te inspireren om hun dromen waar te maken en genderbarrières te doorbreken naar het voorbeeld van iconische dames.

Maar kort na het verschijnen van het artikel, stroomde de kritiek op ‘Dream like Anne’ binnen via diverse kanalen. “Een vleugje blos noemen naar Anne Frank, die het slachtoffer was van de genocide, is walgelijk”, tweette de Joodse auteur Ben M. Freeman. “Dode joden zijn geen marketingkans. Schaam je voor het niet opmerken en voor het promoten van dit gebrek aan respect.”

Blush offline

‘Woke up like this’ heeft de blush uit het aanbod verwijderd en verontschuldigingen aangeboden, zo meldde het Joodse persbureau Algemeiner. “Het spijt ons ten zeerste voor de ongevoeligheid die we lieten uitschijnen door dit product aan te bieden”, staat er te lezen in een verklaring. Het merk wilde naar eigen zeggen werken rond Anne’s beroemde quote “Wat een geweldig idee dat de beste dagen van je leven nog niet eens hebben plaatsgevonden” en zo een positieve sfeer creëren tijdens de wereldwijde pandemie.“We doen er alles aan om mensen van alle rassen, religies, seksuele geaardheden en achtergronden te steunen en dit artikel voldeed niet aan de hoge normen van respect en gevoeligheid die we van onze berichtgeving verwachten.”