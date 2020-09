Twee dagen na het einde van de Tour staat er alweer een volgende belangrijke koers op het programma: het BK. De renners starten op de Grote Markt in Halle, waarna ze via een rit in lijn langs de Muur van Geraardsbergen naar Anzegem rijden. Daarna volgen nog zeven lokale rondes van 18,8 kilometer met telkens twee keer de beklimming van de Tiegemberg. In totaal zal er 235 kilometer afgemaald moeten worden. Volg het hier live.