Nederlandse premier heeft opmerkelijk advies voor voetbalsupporters: “Gewoon je bek houden”

“Gewoon je bek houden en naar de wedstrijd kijken. En niet schreeuwen.” Dat is de opmerkelijke boodschap van de Nederlandse premier Mark Rutte voor de voetbalsupporters die in het stadion naar voetbalwedstrijden gaan kijken. Hij haalt uit naar fans die zingen en juichen in de tribune want dat belemmert volgens Rutte de strijd tegen het coronavirus.

Sinds de start van het nieuwe seizoen deze maand is een beperkt publiek terug in de Nederlandse stadions toegestaan, maar alleen als ze zich houden aan regels voor sociale afstand en niet zingen en schreeuwen. “Hou je mond als je daar zit”, zei Rutte toen hem werd gevraagd naar het gedrag van fans in de stadions. “Bekijk de wedstrijd en schreeuw niet. Het is mogelijk.”

Het dagelijkse aantal nieuwe coronavirusinfecties in Nederland kwam maandag voor het eerst boven de 2.000, een record voor de vijfde keer in een week tijd. Hij heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat voetbalstadions weer gesloten kunnen worden als fans zich niet kunnen inhouden.