Gentse studentenbuurt Overpoort krijgt strenge maximumcapaciteit na problemen

Gent -

De Overpoort in Gent krijgt een nieuwe regeling om onverantwoorde drukte zoals maandagavond te voorkomen. Er mag niet meer volk de straat in, dan er plaats is op de voorziene terrassen: zo’n 2.000 mensen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) waarschuwt dat “wie niet horen wil” een boete kan krijgen.