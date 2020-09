Pyjamamode zoals op de Emmy Awards, maar dan voor onder je eigen dekentje

Zondagavond werd de 72ste uitreiking van de Emmy Awards een bijzondere aangelegenheid: filmsterren woonden het evenement immers bij via videobellen en droegen een pyjama - een groot contrast in vergelijking met de galajurken in normale tijden. Omdat de herfst in het land is en we straks zelf weer onder een dekentje in de sofa kruipen, een overzicht van de pyjamatrends volgens Hollywood.

Met dierenprint

Een dierenprint maakt je pyjama allesbehalve saai, zo toonde ‘Orange is the new black’-actrice Samira Wiley tijdens de Emmy’s in haar exemplaar vol zebra’s. Wil je deze speelse tour op, dan heb je veel keuze. Slaapkleedjes en pyjama’s met pantalon of een short maken het beestig in bed.

Shopping

Korte slaapjurk met teckels - Snurk - 54,95 euro

Met abstracte vogels - Becksöndergaard - 114,95 euro

Met jungledieren - Asos - 46,99 euro

Met slangenprint - Desmond & Dempsey via Net A Porter 205 euro

Klassiek met col

De klassieke pyjama met col revers is helemaal terug. Met een exemplaar in satijn drapeer je jezelf in alle luxe in de zetel of in bed en is het gevoel dat je in een vijfsterrenhotel verblijft nooit veraf. Of ga voor een gezellig flanellen exemplaar. Iemand nog een warme choco erbij? De trendkleur van het moment als we spieken bij Jennifer Aniston en co? Gebroken wit.

Shopping

Met bladeren - Veritas - 19,99 euro voor het shirt, 21,99 voor de broek

In nachtblauw - H&M - 29,99 euro

In koraal - Zara - 29,95 euro voor het shirt, 29,95 voor de broek

Wit - Pretty You - 75 euro

In één stuk

De Britse Jameela Jamil droeg dan weer een wit jumpsuit met kleurrijk vest in haar sofa als een elegante twist op de onesie. Ook veel merkjes hebben vandaag een pyjama in één stuk, die je doorheen de dag thuiswerken gewoon kunt door dragen als je echt geen zin hebt om je op te smukken.

Shopping