Minstens 23 escape rooms buiten geraken in 24 uur. Dat is de ambitie van vier Limburgse studenten Kobe Heleven, Liese Luijten, Pieterjan Uytterhoeven en Rob Van Esser. Zij willen zaterdag 3 oktober het huidige record van 22 escape rooms breken.

“We gaan starten met vijftien escaperooms die we moeten oplossen in Gent om daarna via Aalst naar Dendermonde te verhuizen”, vertelt Kobe. “Michiel Defoer gaat ons als ‘time manager’ overal begeleiden ...