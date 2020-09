Longin en co worden Europees kampioen

Op Circuit Zolder is het Belgische Solar Team Europees kampioen geworden. Met de BluePoint, waarmee het team vorig jaar ook de wereldtitel pakte in Australië, won het de European Solar Challenge, een race over 24 uren. Opvallend: de wagens mochten twee keer een uur opladen, maar de winnende auto koos voor slechts één laadbeurt. Het afstandsrecord werd met een vierde verbeterd dankzij het gunstige weer. Bij de winnende rijders ook Bert Longin, die al zes keer laureaat was in de ‘gewone’ 24 Uur van Zolder. Het Belgische team werkt nu naar het WK van 2021 in Zuid-Afrika, waar het de titel wil verdedigen.