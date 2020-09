Dimitri Vegas & Like Mike gaan viraal met eigen challenge die verdacht veel op Harlem shake lijkt

Waar zo’n lockdown al niet goed voor is. Ook dj’s Dimitri Vegas (38) en Like Mike (34) ontdekten de wonderen van de populaire muziekapp TikTok. Afgelopen weekend lanceerden ze hun nieuwste nummer Do it, met bijhorende TikTok-challenge. 24 uur later gingen beide al viraal.

Dimitri Vegas geniet van een ontspannen namiddag met zijn vrouw Anouk. Ze spelen ‘Vier op een rij’ aan de tuintafel, hun hond Malibu ligt lekker in Vegas’ schoot. Tot de beat losbarst en we ons ineens op een duister griezelfeestje bevinden. Vegas en Anouk hebben Halloweenkostuums aan en de hond snapt duidelijk geen snars van wat er net is gebeurd.

Ze lijkt verdacht veel op de Harlem Shake, de uitdaging die dj-broertjes Dimitri Vegas en Like Mike bedachten naar aanleiding van hun nieuwe single Do it. Voor wie zich die bewuste hype niet meer kan herinneren: het waren filmpjes waarin op het eerste gezicht niets vreemds aan de hand was, maar halverwege iedereen met een gekke hoed op begon te dansen op de tonen van het hiphopnummer Harlem shake. Zo’n zes tot zeven jaar geleden waren ze immens populair op social media. En toen was er nog geen sprake van TikTok.

Meer dan 43.000 filmpjes

Maar anno 2020 is de muziekapp populairder dan ooit. En nu het tourschema van Vegas en zijn broer Like Mike er eerder blanco uitziet, hebben ook zij de mogelijkheden van TikTok ontdekt. “Ik ben nooit zo productief geweest als tijdens de voorbije periode”, zegt Dimitri Vegas. “Er zijn heel wat nummers klaar, maar daarnaast vond ik ook tijd voor andere dingen: fietsen, koken én… TikToks maken.”

En dus lanceerden Vegas en Like Mike hun nieuwe nummer Do it vrijdag met bijhorende TikTok-challenge. Een kleine 24 uur later gingen beiden al viraal: meer dan 43.300 TikTokkers stuurden hun eigen filmpjes door en het nummer zelf werd al 60 miljoen keer afgespeeld. De filmpjes beginnen onschuldig, maar veranderen halverwege in een wild feestje. Vegas’ eigen filmpje werd op Instagram al meer dan 3,3 miljoen keer bekeken. Op YouTube haalde de officiële videoclip de voorbije drie dagen maar liefst 10 miljoen views.