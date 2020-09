Bekende tijgerkop van Kenzo krijgt make-over

Het aantal tijgers dat nog in het wild leeft, daalde de voorbije honderd jaar met 95 procent tot zowat 3.200. Het World Wildlife Fund (WWF) wil dat cijfer tegen 2022 verdubbelen en krijgt daarbij hulp van Kenzo. Dat Franse modehuis is niet toevallig bekend voor zijn truien en T-shirts met tijgerkoppen op.

Felipe Oliveira Baptista werd vorig jaar aangesteld als nieuw creatief directeur bij Kenzo en een van zijn eerste taken was het beroemde tijgerlogo van het Franse label een make-over geven. Dat deed hij nu met een goed doel in het achterhoofd, want voor een nieuwe capsulecollectie werkt hij samen met het WWF. Tien procent van de opbrengst van de verkoop van de T-shirts en hoodies gaat naar het natuurfonds om de tijgerpopulatie te helpen verdubbelen.

Om de zes maanden zal een nieuwe collectie worden gelanceerd om het thema in de aandacht te blijven houden. “Als ik kan helpen bij het vergroten van het bewustzijn in onze branche, die verantwoordelijk is voor een deel van deze milieuschade, denk ik dat dat van vitaal belang is”, zegt Baptista in een reactie aan Vogue.

Baptista is een man met een hart voor de natuur. In 2018, toen hij ontwerper was bij Lacoste, zette hij al een gelijkaardig project op poten. Toen werd de bekende groene krokodil op de polo’s vervangen door andere bedreigde diersoorten. “Dit gaat verder dan mode”, zegt hij nog. “Ik denk dat kopers zich hier ook meer bewust van worden. We moeten alles wat we doen in vraag stellen en alles begint bij de eerste stap.”