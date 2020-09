Nieuwe kerncentrale mag er komen, Oostenrijk verliest juridische strijd

De Britse staatssteun voor de bouw van de nieuwe nucleaire eenheid Hinkley Point C in Somerset is geen vorm van ongeoorloofde staatssteun. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag geoordeeld. Oostenrijk, dat zich al jarenlang verzet tegen de Britse staatssteun voor de nucleaire sector, bijt daarmee in het zand.