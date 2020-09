KSA Habiba zet schouders onder nieuw speeljaar

Heers - KSA Habiba gaf zaterdagnamiddag het startschot van het 21ste werkjaar.

“Het thema van dit jaar is ‘Schouders eronder’, hiermee zetten we het engagement van KSA’ers in de kijker”, vertelt Laurien Gelaesen van de hoofdleiding. “We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening te vormen. We kijken kritisch naar onze jeugdbeweging en naar de maatschappij en zetten jeugdige ideeën om in krachtige acties. Zo zetten we allemaal onze schouders onder KSA. Hierbij willen wij een sterke fundering vormen van de Heerse jeugd.” Op de startdag leerden de kinderen elkaar kennen en kwamen zij spelenderwijs - in de vorm van een levende ‘wie is het?’ - te weten wie dit jaar hun leiding is. “We mochten al meteen 125 kinderen verwelkomen, onder wie 20 nieuwkomers. Wie de startdag gemist heeft, is nog steeds welkom op een van onze volgende activiteiten. Wekelijks staan we met een team van een twintigtal vrijwilligers paraat op zaterdag van 13.30 uur tot 17 uur. We doen dit jaar extra ons best om met alle coronamaatregelen rekening te houden, zo werken we onder meer met bubbels van kinderen jonger dan 12 jaar en ouder dan 12.”

FrMi