De politie van Utah heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de 13-jarige Linden Cameron werd neergeschoten. Uit de beelden blijkt dat de jonge autistische tiener maar liefst 11 kogels in zijn lichaam kreeg toen de politie hem neerschoot. De jongen ligt nog steeds op intensieve.

Het is begin deze maand dat het drama zich afspeelt in Salt Lake City. Het was de moeder van het kind dat de politie had gebeld omdat haar zoon een crisis doormaakte en ze hulp nodig had om hem in het ...