De enige aanwezigen op de modeshow van Victoria Beckham? Haar gezin

Victoria Beckham stelde zopas haar lente/zomer 2021-collectie voor tijdens de modeweek in Londen. Normaal gebeurt dat voor een bomvolle zaal, maar dit keer waren de enige genodigden haar gezinsleden.

Victoria Beckham besloot in deze tijden van corona om haar modeshow virtueel te laten plaatsvinden. De beelden werden gestreamd en de modellen moesten dus op de catwalk lopen zonder omringd te zijn door al die bekendheden en journalisten in de zaal. Al was dat wel buiten de Beckham-clan gerekend. Normaal zitten die steevast op de eerste rij als Victoria haar nieuwste creaties toont en dat was dit keer niet anders.

De ontwerpster deelde op Instagram een foto met haar gezinsleden die bij de show aanwezig waren om haar te steunen. Zonen Romeo en Cruz, dochter Harper en echtgenoot David waren allemaal van de partij. Wel ontbraken oudste zoon Brooklyn en zijn verloofde Nicola Peltz. “Mijn favoriete en enige gasten dit seizoen. Ik hou zoveel van jullie. Brooklyn en Nicola, we hebben jullie gemist”, schrijft ze.

Ook al zitten ze samen in een bubbel, alle gezinsleden droegen een mondmasker. Harper had er zelfs eentje aan dat afgestemd was op het jurkje dat ze aanhad. “Harper is helemaal klaar voor de presentatie van haar mama in haar Victoria Beckham-creatie met bijpassend masker dat speciaal voor haar in ons atelier werd gemaakt”, klinkt het nog op Instagram.