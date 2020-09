Greenpeace: “Veeteelt in Europa is slechter voor het klimaat dan alle auto’s”

De uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt in de Europese Unie is verantwoordelijk voor 17 procent van de totale uitstoot in de regio en veroorzaakt meer schade aan het klimaat dan alle wagens tezamen. Dat stelt Greenpeace Europe dinsdag in een persbericht op basis van een analyse van gegevens van onder meer de VN en ander wetenschappelijk onderzoek.