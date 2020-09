België goed vertegenwoordigd in top tien beste groenterestaurants

We’re Smart, de organisatie onder leiding van chef-kok Frank Fol die groenten een groter podium wil geven in de culinaire wereld, heeft de top honderd van beste groenterestaurants bekendgemaakt. In de top tien staan liefst vier Belgische zaken.

Het beste groenterestaurant ter wereld? Dat ligt volgens de We’re Smart Green Guide in Luxemburg. Het gaat meer bepaald om La Distillerie in het kasteel van Bourglinster van chef René Mathieu. Zijn zaak werd uitverkoren uit de bijna duizend restaurants die door de online gids werden bezocht. “René Mathieu is een pionier in de natuurkeuken. Hij tovert op een heel smaakvolle manier ingrediënten uit de velden en bossen rond Château Bourglinster op het bord. Dit is terecht de nieuwe wereldwijde place to be voor de creatieve, plantaardige keuken”, zegt Frank Fol.

In de top tien vinden we ook vier Belgische restaurants terug. Vrijmoed uit Gent werd uitgeroepen tot het op een na beste groenterestaurant ter wereld. “Ik ben hier zeer blij mee”, reageert chef Michaël Vrijmoed. “We hebben al zeven jaar een plantaardig menu en krijgen steeds meer gasten over de vloer die het bestellen. Het is heel leuk om te tonen dat je ook met groenten zeer creatief kunt zijn.”

Graanmarkt 13 uit Antwerpen prijkt op plaats zeven, het Brusselse Humus en Hortense op plaats acht en Arabelle uit het Waalse Marchin komt binnen op nummer negen.

De top tien:

1. La Distillerie (Luxemburg)

2. Vrijmoed (België)

3. Bord’eau (Nederland)

4. Duomo (Italië)

5. L’Ousteau de Bernieres (Frankrijk)

6. L’Arpège (Frankrijk)

7. Graanmarkt 13 (België)

8. Humus en Hortense (België)

9. Arabelle (België)

10. Joia (Italië)