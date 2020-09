“ Ook moeder haalde ei zo na de kaap van 100”

Leopoldsburg -

Woon-zorgcentrum Leopoldspark was vorig weekend in feeststemming naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Pol Janssens die tot voor enkele jaren nog volledig zelfstandig in Strooiendorp woonde. Na zijn pensionering moest Pol samen met Virginie noodgedwongen naar een hulpwoning in de MS-kliniek waar zijn vrouw in 2000 overleed. Met een tussenstop in een appartement langs de Hendrik Theunissenstraat koos hij in 2017 voor een verblijf in het woon-zorgcentrum Leopoldspark.

Een tafelspringer of iemand die aandacht zoekt, is Pol nooit geweest, zoveel is meteen duidelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld zijn activiteiten in het Geheim Leger en de Weerstand waarop hij best trots is, maar waarmee hij nadien zeker niet uitpakte. Uit zijn verhaal blijkt meteen dat hij decennialang een bezige bij was, zowel op de werkvloer als thuis. “In de kliniek moest ik als manusje-van-alles zorgen dat alle afdelingen gaande van keuken tot operatiekwartier logistiek konden draaien, maar ook als er handen te kort waren om bijvoorbeeld een dode op te baren, kwamen ze bij mij aankloppen.” Ook buiten de uren vond je hem zelden in een luie zetel: hij speelde muziek in een orkestje en hielp vrienden en kennissen uit de nood want die wisten dat Pol een handige harry was. Kortom, een rustige man met weinig kapsones die in zijn leven de norm van de gematigdheid in alles steeds consequent nastreefde. Misschien was dat wel een van zijn geheimpjes om 100 te worden. Of zat het misschien toch in de genen, want zijn moeder overleed destijds enkele weken voor haar 100ste verjaardag. SB