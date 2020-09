Bocholt-aanwinst Regales “nooit zo scherp als nu”

Bocholt VV begint woensdag aan de nieuwe competitie in tweede afdeling VV met een trip naar Heur-Tongeren. De Noord-Limburgers ondergingen in het tussenseizoen een heuse facelift. Zeven kernspelers vertrokken, evenveel nieuwkomers kwamen in de plaats. Romero Regales geldt wellicht als belangijkste transfer.