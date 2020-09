Met een digitale ceremonie is maandag de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties gevierd. Verrassend genoeg gebeurde dat zonder Donald Trump. Het was nochtans voorzien dat de Amerikaanse president met een videoboodschap het woord zou nemen.

In normale tijden reizen tal van staatshoofden en regeringsleiders in september naar de hoofdzetel in New York af voor de jaarlijkse opening van de Algemene Vergadering van de VN, maar de coronapandemie ...