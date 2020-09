Biden aan de leiding in peilingen belangrijke ‘swing states’

Joe Biden, de Democratische kandidaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, gaat in de peilingen aan de leiding in twee staten die op 3 november doorslaggevend kunnen zijn. Volgens een gezamenlijke peiling van marktonderzoeksbedrijf Ipsos en het Britse persbureau Reuters loopt Biden in Pennsylvania 3 procent voor op president Donald Trump. In de staat Wisconsin bedraagt Bidens voorsprong 5 procent.