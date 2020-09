Het feest kan beginnen bij Neos Bree

Bree - In de coranatijd mochten we door de getroffen maatregelen geen activiteiten inrichten. Tijdens deze periode bleven we wel in contact met onze leden via telefoon en nieuwsbrieven. Nu openen we het nieuwe werkjaar 2020-2021 met een gezellig feestje.

Meer dan 50 leden schreven in voor het etentje bij ’t Raadmaekers in Dilsen-Stokkem. Na het uitgebreide aperitief met hapjes schoven we aan de tafel . Tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht stelde voorzitter Louis Coonen met een PowerPoint het nieuwe jaarprogramma voor. Een gevarieerd overzicht met voor iedereen wat wils. Alle aanwezigen waren dan ook onder de indruk. Hopelijk kunnen we dit jaar wel ons jaarprogramma afwerken.

Voor de goede sfeer zorgde secretaris Guy Beckx. Op elke tafel prijkte de naam van een zanger of zangeres met hits uit de jaren ’50-’60. Bedoeling was om zo vlug mogelijk hun wereldhit te herkennen. Natuurlijk werd er ook duchtig meegezongen ! Heimwee naar vervlogen tijden.

Na zes maanden corona en lockdown genoten de aanwezigen van dit alles en vooral natuurlijk van de vriendschap en de gezelligheid onder elkaar.