Meerdere achtertuinen in Noteborn in Lanklaar kregen de afgelopen dagen te maken met wateroverlast omdat de Vrietselbeek er overstroomde. Centraal in het dorp stond de Vrietselbeek dan weer kurkdroog, waardoor er geurhinder was. Oorzaak is een beverdam op de beek achter een verlaten, overwoekerd pand in de Vrietselstraat.