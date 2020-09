Gek of geniaal, maar zelden iets daartussen. Zo denkt de Wetstraat over de blauwe brulboei Georges-Louis Bouchez. Nochtans is de 34-jarige spring-in-’t-veld nog geen jaar voorzitter van MR. Met welgemikte provocaties en eigengereid gedrag is hij erin geslaagd zichzelf onmogelijk te maken.