Kevin De Bruyne opent meteen zijn rekening in eerste Premier League-match

Foto: Pool via REUTERS

Alsof hij zijn trofee van Player of the year nog wat extra kracht bij wilde zetten. Kevin De Bruyne deed meteen van zich spreken bij zijn seizoensopener met Manchester City op bezoek bij Wolverhampton. De Rode Duivel brak de ban voor zijn club in de moeilijke uitwedstrijd door een penalty uit te lokken en die zelf om te zetten: 0-1.

De Bruyne ontpopte zich ook daarna tot orkestmeester. Hij zette de 0-2 op met een bekeken doorsteekpassje, de doorgebroken Raheem Sterling was niet egoïstisch en liet Phil Foden de dubbele voorsprong in doel trappen. Op slag van rust had De Bruyne zelfs zijn tweede van de avond aan de voet, maar het bovenlichaam van doelman Rui Patricio hield de Wolves recht toen de Belg opnieuw voor het Wolverhampton-doel opdook.